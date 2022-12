Perdita liquido sulla Stazione Spaziale Internazionale: ecco perchè alcuni membri a bordo rischiano di restare intrappolati

Ansia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la perdita di liquido che ora potrebbe mettere in seria difficoltà l'equipaggio. La scoperta è stata effettuata dai tecnici di terra russi che avevano notato una perdita significativa di una sostanza sconosciuta, dalla parte di poppa della capsula Soyuz MS-22 attraccata al modulo Rassvet. Perdita ben visibile in video, in cui appare come una fuoriuscita costante di materiale simile a neve. In contemporanea era stato evidenziato un calo di pressione nel circuito di raffreddamento esterno della capsula. Non si conoscono al momento le cause della perdita.

I cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, arrivati a bordo della Soyuz si stavano preparando per una passeggiata nello spazio, quando i controllori di terra hanno ordinato a entrambi di non uscire fino a quando il problema non fosse stato risolto.

Equipaggio in pericolo

Lo sviluppo è preoccupante perché potrebbe significare un pericolo per l'equipaggio russo. La Soyuz che ha provocato la perdita è decollata dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan lo scorso 21 settembre, trasportando in alto Prokopyev, Petelin e l'astronauta americano Frank Rubio. I veicoli spaziali che portano gli astronauti sulla ISS rimangono attraccati alla stazione per tutta la permanenza della missione fino al ritorno sulla terra. Il problema risiede nel fatto che, se la Soyuz dovesse risultare non sicura per il viaggio di ritorno, i tre membri dell'equipaggio non avrebbero mezzi immediati per tornare sulla Terra, e fin qui le prospettive non sembrano buone.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

A bordo in questo momento ci sono anche gli astronauti della NASA, Nicole Mann e John Casada oltre l'astronauta giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina. Sono arrivati ​​sulla ISS a bordo di una navicella SpaceX Crew Dragon lo scorso 5 ottobre. Il Dragon è attualmente attraccato alla stazione e non sta riscontrando problemi, ma non avrebbe spazio per i due cosmonati russi giacchi più il collega americano giacché è munita di soli 4 posti. Per adesso non ci sarebbero ulteriori aggiornamenti in merito.

