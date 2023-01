Soyuz in avaria, prima missione di soccorso sulla stazione spaziale internazionale

«Mosca, abbiamo un problema». No, la frase non è stato detta, non quantomeno con il tono dell'equipaggio dell'equipaggio dell'Apollo 13 che nel 1970 sapeva di rischiare davvero la pelle per l'avaria alla navicella. Nessun rischio invece per i cosmonauti e gli astronauti della Stazione spaziale internazionale che saranno comunque oggetto di una missione di soccorso senza precedenti dopo che la navicella Soyuz MS-22 è stata danneggiata in dicembre da un micrometeorite o da un microrifiuto spaziale: "micro" perché il foro causato nel sistema di raffreddamento della navicella è stato misurato in 0.8 millimetri, la punta di un biro più o meno. E' che l'Iss orbita a 28.800 chilometri orari e quindi l'impatto anche con frammenti minuscoli di roccia cosmica o di metallo è potenzialmente pericoloso. Di fatto da quel forellino e, anche se i tecnici di Roscosmos erano certi della sua piena operatività, si è deciso di stare dalla parte dei bottoni (molto gradita dagli astronauti) e di far rientrare oggi la MS-22 senza equipaggio. Atterraggio avuto, come previsto, senza problemi come sempre in Kazkhstan in vista del cosmodromo di Bajkonur.

E il 20 febbraio la Soyuz MS-23 decollerà ugualmente senza equipaggio per raggiungere la stazione spaziale e sostituire la "collega" permettendo ai cosmonauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin e all'astronauta della Nasa Frank Rubio di rientrare sulla Terra.

Nella sala di controllo TsUp a Koralev, nei sobborghi di Mosca, non si è mai acceso l'allarme rosso, colore magari riservato tuttavia all'imbarazzo per questo infortunio, sia pure causato da un impatto casuale, che in queste settimane ha messo sul tavolo anche la possibilità che fosse una navicella Crew Dragon di SpaceX ad andare in soccorso ai russi. E proprio in questo periodo in cui la guerra in Ucraina ha riportato toni da guerra fredda che per fortuna non hanno coinvolto le attività sull'Iss, tutt'ora, da 23 anni, il più stupefacente accordo di cooperazione internazionale di sempre.

Russi che, inoltre, due anni fa hanno affrontato la questione invero spinosa di una piccola fessura, questa volta interna, a una delle loro Soyuz. In quel caso non si è trattato di un impatto dall'esterno e quindi i più, a cominciare dagli americani, hanno ipotizzato un problema durante l'allestimento a terra della navicella, che pur continuamente aggiornata, è in servizio dal 1966 all'insegna del motto: quello che non c'è non può rompersi. Quindi assoluta semplicità per un'astronave che misura poco meno di dieci metri di lunghezza e che può ricordare, nelle forme e nelle dimensioni, tre campane del vetro unite insieme.

I russi, per quella microfessura riparata con il nastro adesivo, hanno persino tirato in ballo un gesto deliberato e anche parecchio folle di qualche inquilino non russo dell'Iss, ma nessuno ha creduto loro e la questione è stata infine messa sotto il tappeto.

Epperò meno male che le Soyuz c'erano dal 2011 al 2020, quando il pensionamento dello Shuttle americano le ha rese l'unico mezzo per sostenere il via vai di equipaggi sulla stazione internazionale. Insomma, quelle navicelle ideate da Sergej Korolev sono ancora eccellenti mezzi per viaggiare nello spazio, ma certo non reggono il confronto con la splendenti CrewDragon di Elon Musk o con la Orion della Nasa che proprio quest'anno dovrebbe fare la prima missione con equipaggio. Questione di punti di vista: ad esempio Samantha Cristoforetti ha detto che quasi quasi è più affascinante volare sull'economica Soyuz rispetto alla first class Crew Dragon, più simile nei posti per gli astronauti a quelli di un normale aereo.

Entrambe le navicelle prevedono procedure completamente automatiche (volano insomma in base alla programmazione del software e possono essere pilotate da terra) e questo sbiadisce un po' l'effetto di "missione di soccorso" da film, però non c'è dubbio che mandare lassù un'altra navicella è indispensabile per fronteggiare altri tipi di emergenze non direttamente legate all'efficienza dei taxi spaziali. I motori delle navicelle possono anche essere utilizzati per ricalibrare assetto e quota dell'Iss, che da 23 anni lotta per non precipitare perdendo e riguadagnando quota. E poi all'Iss devono sempre essere attraccate tante navicelle quante ne servono per evacuare la stazione spaziale. Non è mai accaduto, ma più volte gli astronauti si sono accomodati nelle navicelle quando era atteso il passaggio di qualcosa di potenzialmente pericoloso, frammento di meteorite o di metallo che fosse.

La MS.23 avrebbero dovuto volare il 16 marzo con Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Lorel O'Hara il cui lancio è stato posticipato. Allo stesso tempo, è stata prorogata la permanenza in orbita di Prokopyev, Petelin e Rubio che, da programma, sarebbero dovuti rientrare sulla Terra il 28 marzo 2023.