Tesla, robot si rivolta: aggredito e ferito con gli artigli un ingegnere di una fabbrica in Texas

Un ingegnere della Tesla, due anni fa, è stato attaccato da un robot all'interno della fabbrica Giga Texas di Austin dove Elon Musk ha come obiettivo la creazione di un'auto elettrica con un costo minore ai 25.000 dollari.

L'incidente

Come riportato dall'agenzia di stampa tecnologica The Information e ripreso da vari media, apre scenari inquietanti e suona come un avvertimento su come potrebbe essere il futuro con il crescente uso di robot nella produzione industriale. Alla Giga Texas l'operaio aveva iniziato a lavorare su tre robot nel 2021, ma non si era accorto che solo due erano stati spenti, ha riferito The Information, citando due testimoni senza nome.

Il terzo robot ha continuato a muoversi e «ha immobilizzato l'ingegnere contro una superficie, spingendo i suoi artigli nel suo corpo ed facendo uscire sangue dalla sua schiena e dal suo braccio», ha detto il giornale. Solo dopo che un altro operaio ha premuto il pulsante di arresto di emergenza, la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa del robot.