Tesla, robot aggredisce ingegnere di una fabbrica in Texas. Musk: «Colpa del braccio industriale»

Un ingegnere della Tesla è stato attaccato da un robot all'interno della fabbrica Giga Texas di Austin, dove Elon Musk ha come obiettivo la creazione di un'auto elettrica con un costo minore ai 25.000 dollari. Come riportato dall'agenzia di stampa tecnologica The Information, l'episodio apre scenari inquietanti e suona come un avvertimento su come potrebbe essere il futuro con il crescente uso di robot nella produzione industriale. Alla Giga Texas l'operaio aveva iniziato a lavorare su tre robot nel 2021, ma non si era accorto che solo due erano stati spenti, ha riferito The Information, citando due testimoni senza nome.

