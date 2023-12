Robot aggredisce uomo, Elon Musk: «Notizie fuorvianti»

Venerdì 29 Dicembre 2023, 10:21

Elon Musk ha criticato duramente i media per aver riportato un incidente avvenuto due anni fa, attribuito a un braccio robotico industriale Kuka comune in tutte le fabbriche, insinuando erroneamente che ora sia causato da Optimus. «È davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (presente in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus». Tesla, robot aggredisce ingegnere di una fabbrica in Texas. Musk: «Colpa del braccio industriale»