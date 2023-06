My Photo Stream, Apple ha annunciato il ritiro: attenzione agli iPhone, alcune foto potrebbero sparire dall'album

Il mese prossimo Apple cancellerà definitivamente un intero album di foto dal vostro iPhone, ma fortunatamente c’è un modo semplice per salvarne i contenuti e non perderli per sempre. Il gigante tecnologico ha annunciato il ritiro di My Photo Stream, l’album che archivia automaticamente gli scatti degli ultimi 30 giorni. Come parte della chiusura, My Photo Stream ha smesso di caricare foto il 26 giugno e tutto ciò che contiene andrà perso quando l’album verrà cancellato il 26 luglio. Se siete utenti di iPhone, vi invitiamo a visitare My Photo Stream, accessibile tramite l’app Foto, e a salvare i contenuti sul vostro dispositivo. My Photo Stream ha offerto spazio di archiviazione gratuito per oltre un decennio e un’alternativa a iCloud Photos, che è appena diventato più costoso nel Regno Unito e in altri Paesi.

iPhone, iPad o Mac

“La chiusura di My Photo Stream è prevista per il 26 luglio 2023”, spiega Apple nella sua pagina di supporto online. “Come parte di questa transizione, il caricamento di nuove foto su My Photo Stream dai vostri dispositivi si fermerà un mese prima, il 26 giugno 2023.

Steve Jobs

Introdotto da Steve Jobs nel 2011, My Photo Stream è un servizio gratuito che carica automaticamente fino a 1.000 foto degli ultimi 30 giorni. Per oltre un decennio ha permesso agli utenti di accedere alle foto su diversi dispositivi Apple: se hanno scattato una foto su un dispositivo, come l’iPhone, sono stati in grado di trovarla e scaricarla su un altro, come l’iPad o il Mac. Se si paga per iCloud+ e si dispone sempre di un notevole spazio di archiviazione per le foto, la nuova decisione di Apple non dovrebbe preoccupare più di tanto.

iCloud

Tuttavia, se si utilizza la versione gratuita di iCloud e sembra che lo spazio per le nuove foto sia sempre esaurito, è più probabile che la decisione venga presa. Per accedere a Il mio flusso di foto e salvarne il contenuto, accedete all’app Foto sull’iPhone o sull’iPad e toccate Album in basso. Il mio flusso di foto apparirà come uno degli album, tra i Recenti, WhatsApp, Instagram e altri. Toccare l’album Il mio flusso di foto, seguito da Seleziona nell’angolo superiore destro dello schermo. Quindi, toccare per selezionare tutte le immagini che si desidera conservare e poi Condividi (un quadrato con una freccia verso l’alto che esce dalla parte superiore) prima di premere Salva immagine per salvare le foto sul dispositivo.

La pagina di supporto

Come spiega Apple nella sua pagina di supporto, il processo è leggermente diverso se si sta salvando il contenuto di My Photo Stream su un computer Mac. My Photo Stream è sempre stato gratuito e ha offerto agli utenti un posto nel cloud per memorizzare i loro scatti più recenti al sicuro senza alcun costo (anche se le foto scattate più di 30 giorni fa scomparivano da My Photo Stream). My Photo Stream offre un assaggio di iCloud, che offre molto più spazio di archiviazione e conserva le foto, anche se vecchie. iCloud offre un livello gratuito di 5 GB di spazio di archiviazione, sufficiente per archiviare circa 3.500 foto, ma se si desidera più spazio di archiviazione è necessario pagare.

My Photos Stream

Un problema di iCloud è che smette di archiviare le foto quando si raggiunge la capacità massima, ed è qui che è sempre arrivato il vantaggio di My Photos Stream. Il mio Streaming foto ha sempre fornito spazio per le nuove foto, perché quelle che superano i 30 giorni vengono eliminate automaticamente. Naturalmente, le foto scattate su un iPhone o un iPad vengono salvate nel rullino fotografico (la cartella Recenti), il che significa che vengono archiviate localmente sul telefono stesso anziché nel cloud. Ma lo spazio di archiviazione del telefono è limitato e non è possibile accedere a questi file dagli altri dispositivi Apple, a meno che non siano archiviati su cloud.

La cartella recenti

Molti di noi eliminano anche le foto dalla cartella Recenti per liberare spazio sul telefono stesso, sapendo che appariranno automaticamente in My Photo Stream, ma ora tutto questo sta cambiando. Il motivo per cui Apple ha interrotto My Photo Stream non è chiaro, anche se la decisione potrebbe spingere gli utenti a sottoscrivere la versione a pagamento di iCloud. Infatti gli utenti Apple hanno ricevuto delle e-mail in merito alla chiusura, in cui si diceva loro che iCloud è il modo migliore per conservare in modo sicuro le foto scattate su tutti i dispositivi.