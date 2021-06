Maker Faire torna in presenza dall'8 al 10 ottobre, aperte le candidature fino al 15 luglio

Torna in presenza quest'anno "Maker Faire Rome 2021 - The European Edition". La kermesse - promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera - giunta alla nona edizione si terrà dall'8 al 10 ottobre e affronterà tutte le componenti chiave dell'innovazione: dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, passando per il biohacking e l'aerospazio. Il tutto favorendo lo sviluppo della cultura dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale e l'avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani.



L'edizione 2020, a causa della pandemia, si è svolta interamente in digitale, tra stand virtuali e progetti interattivi. MFR2021, grazie soprattutto alla campagna vaccinale che avanza, torna anche nella modalità onsite consentendo agli espositori (nel rispetto dei protocolli di sicurezza) di esporre al pubblico i propri progetti all'interno di uno spazio anche fisico, pronto ad accogliere il meglio della creatività e dell'innovazione

proveniente da tutto il mondo.

Tutte le call di Maker Faire Rome sono aperte, con scadenza fissata al 15 luglio 2021. « Maker Faire Rome - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - torna quest'anno in presenza, con la partecipazione del pubblico e di questo sono particolarmente felice. A breve annunceremo la

location dove ritrovarci finalmente insieme, nel segno dell'innovazione e di un futuro sostenibile per tutti».

✏ Dai banchi di #scuola a #MFR2021: la #CallForSchools è aperta! Sei un dirigente scolastico o un insegnante? Hai realizzato un progetto innovativo con i tuoi #studenti? Leggi il regolamento e partecipa alla Call dedicata alle scuole entro il 15 luglio!https://t.co/UXzbv5p4K1 pic.twitter.com/4IvECqna0H — Maker Faire Rome - The European Edition (@MakerFaireRome) June 3, 2021

« Maker Faire Rome - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma - è cresciuta, costantemente, sia nei numeri che nei contenuti e questo anche

nell'ultimo anno, particolarmente difficile per tutti. Di questo ringrazio, in particolare, tutti i nostri partner che condividono con noi passione, lavoro e finalità della manifestazione»