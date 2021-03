The Big Hack, Maker Faire lancia la sfida ai giovani artigiani digitali

Torna dal 9 all'11 aprile 2021 la maratona di programmazione "The Big Hack", durante la quale sviluppatori, artigiani digitali, ingegneri, studenti e appassionati di tecnologia si riuniscono per sviluppare applicazioni innovative per la vita quotidiana. Giunta alla quinta edizione, The Big Hack si svolge in versione digitale a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19.

Promossa dalla Regione Campania, è organizzata da Maker Faire Rome - The European Edition (la fiera dell'innovazione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma) e Sviluppo Campania, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II e la Apple Developer Academy, e grazie al contributo della Commissione Europea con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone.

Sono già online le prime sei sfide, su temi ambientali e sostenibili, lanciate da Eni, Terna, STMicroelectronics, Acea, MSD Italia ed Ente Autonomo Volturno. Il gruppo vincitore della propria sfida, che si sarà distinto per utilità, creatività e innovazione, riceverà in premio dispositivi e servizi digitali, oppure la possibilità di ottenere supporto tecnico per trasformare in progetto imprenditoriale il progetto presentato.

Per Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, «The Big Hack rappresenta una grande occasione per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, perché hanno l'opportunità di entrare in contatto diretto con le imprese. Che a loro volta - conclude - hanno modo di conoscere e valutare il talento di questi ragazzi».

