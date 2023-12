Intelligenza artificiale, raggiunto accordo in Europa. Breton: «Momento storico, il meglio deve ancora venire. Primi a stabilire regole chiare»

Intelligenza artificiale, c'è l'accordo in Europa. «Storico! L'Ue diventa il primo continente a stabilire regole chiare per l'uso dell'IA. L'AI Act è molto più di un regolamento: è un trampolino di lancio per startup e ricercatori dell'Ue per guidare la corsa globale all' intelligenza artificiale», ha commentato Breton su X.

«Il meglio - ha promesso - deve ancora venire!».

Riconoscimento facciale

I negoziatori hanno concordato una serie di salvaguardie e ristrette eccezioni per l'uso di sistemi di identificazione biometrica (RBI) in spazi accessibili al pubblico a fini di applicazione della legge, previa autorizzazione giudiziaria e per elenchi di reati rigorosamente definiti. È quanto si legge in una nota del Parlamento europeo sulla legge europea sull' intelligenza artificiale. L'RBI «post-remoto», si spiega, verrebbe utilizzato esclusivamente per la ricerca mirata di una persona condannata o sospettata di aver commesso un reato grave.