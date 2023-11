Intelligenza artificiale, robot sempre più umani: dalle missioni spaziali agli aeroporti, la vera invasione degli ultracorpi

Robot umanoidi e intelligenza artificiale: la combinazione di questi due elementi stanno rendendo la fantascienza dei romanzi e dei film del secolo scorso già superata e avvicinandoci a realtà inquietanti e intriganti come quella - per fare uno dei milioni di esempi possibili - di una celebre puntata di Black Mirror in cui si immaginava una azienda specializzata nel produrre androidi con le caratteristiche fisiche di un umano appena morto, ma anche con il suo carattere e le sue emozioni, grazie alle informazioni raccolte quando era in vita.

Robot sempre più simili agli uomini

Oggi chi va all'aeroporto di Incheon, a Seul, già trova Air-dilly, incontra un robot realizzato da LG Electronics pronto a consegnare cibo e bevande ai passeggeri. Ma rispetto a ciò che vedremo presto, con robot sempre più simili all'essere umano in grado di elaborare informazioni e adattarsi agli ambienti e alla situazioni grazie all'intelligenza artificiale, Air-dilly apparirà come un vecchio Motorola 8700 confrontato con un iPhone 15.

Il sito Business Insider ha scritto, citando una ricerca di Marketsandmarkets, che il settore dei robot umanoidi entro il 2028 varrà circa 13,8 miliardi di dollari. E ha messo in fila i modelli di robot umanoidi già in fase di sperimentazione. Apptronik (azienda fondata nel Texas) ne sta sviluppando uno «in grado di adattarsi a tutti i posti in cui può adattarsi un essere umano e utilizzare tutti gli stessi strumenti che gli esseri umani possono usare», Per questo ha già siglato un accordo con la Nasa che a sua volta sta lavorando su un altro robot umanoide, Vakyrie, che potrà svolgere delle operazioni in condizioni pericolose, ad esempio sulla luna.

Intelligenza artificiale, le novità di Digit

In Scozia l'Università di Edimburgo sta migliorando uno dei robot umanoidi «più avanzati al mondo» mentre Amazon ne sta testando uno, chiamato Digit e progettato da Agility Robotics, che secondo gli scienziati «potrà movimentare materiali sfusi all'interno di magazzini e centri di distribuzione».

Nella lista non poteva mancare Elon Musk, imprenditore visionario (al di là di certi eccessi) come ha dimostrato con Space X (il suo obiettivo sono i viaggi su Marte).

Musk l'anno scorso ha presentato il robot Optimus, spiegato che sarà acquistabile nel giro di 3-5 anni e aggiunto: «Optimus, un anno fa, riusciva a malapena a camminare e ora può fare yoga. Quindi, tra qualche anno, probabilmente potrà fare danza classica». Infine, Boston Dynamics ha creato robot simili a cani, mentre Hanson Robotics, azienda con sede a Hong Kong, ha presentato in eventi pubblici Sophia in grado di pronunciare delle frasi.

La vera svolta, però, con tutte le implicazioni etiche ma anche di sicurezza, sarà una maggiore integrazione dell'Intelligenza artificiale con queste macchine, tenendo conto anche dei rapidi progressi che l'Ai sta compiendo. Si prospetta un futuro in cui il ruolo dei robot umanoidi potrebbe rappresentare la normalità. Piacerebbe molto a Sheldon Cooper, uno dei personaggi protagonisti della serie The Bing Bang Theory.