Dodici start up italiane in Texas tra arte e tecnologia

Innovatori tra arte e tecnologia. Una contaminazione che è alla base di South by Southwest (SXSW), il principale festival Usa dedicato alla musica e al cinema indipendente che si svolge ogni anno a Austin, in Texas, e che organizza al suo interno un vero e proprio expo di imprese innovative. Tra queste anche 12 startup italiane, a comporre il padiglione organizzato dall'ICE , dove si può avere un'idea su come la creatività, attraverso la tecnologia, cambierà la società nei prossimi anni.

Tante le soluzioni: dalla "sentinella digitale" che grazie all'AI rileva gli incendi sul nascere all'app per il car sharing tra privati, che mette in contatto chi ha un'auto ma la usa poco, e chi non ha un'auto ma ne ha bisogno ogni tanto. Marcello Filippi della start up Volvero: "Volvero è un servizio di mobilità condivisa. Quello che Air bnb fa per le stanze noi lo facciamo per le automobili. Tramite la nostra app choi ha veicolo disponibile lo puo metter ein condivisione delle comunità locali o dei turisti pe run giorno o più".

Grazie alla tecnologia Volumio garantisce l'ascolto di musica agli standard qualitativi più elevati, come ha spiegato Michelangelo Guarise: "Diamo agli amanti della musica la migliore esperienza possibile anche grazie all'Ai dove puoi chiedere che tipo di musica vuoi ascoltare come se fosse una conversazione con il proprietario di un negozio di dischi".

AR Market crea spazi virtuali tridimensionali e interattivi, fruibili in realtà aumentata o virtuale. Ad Austin Andrea Baldini ha lanciato "MasterUp". "E' un sistema per i giochi di ruolo che permette di integrare una soluzione digitale edei prodotti fisici per creare delle esperienza immersive nei giochi di ruolo". Per tutte le start up italiane presenti in Texas la fiera di Austin è un'occasione per entrare in contatto con i principali attori dell'industria creativa globale.