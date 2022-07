Instagram Down oggi 16 luglio, problemi con le storie: cosa sta succedendo, come si risolve

Centinaia di segnalazioni stasera per Instagram down. Problemi con il social network che fa parte del gruppo guidato da Mark Zuckerberg. Gli internauti stanno facendo i conti con diversi disservizi. Non è certo la prima volta che succede, anzi nell’ultimo periodo non è difficile riversarsi su Twitter e avere di tendenza l’hashtag #instagramdown. Proprio come sta accadendo anche ora. E le segnalazioni arrivano da ogni parte d’Italia (e non solo).

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto

Instagram down 16 luglio, le difficoltà di caricamento

Stando alle informazioni riportate sul sito Downdetector, il 60% delle segnalazioni fa riferimento a problemi con l’app, il 32% al caricamento e l'11% ha addirittura difficoltà nel login. Sono in tanti gli utenti che confermano di avere problemi con il caricamento delle storie. E non solo. Le segnalazioni arrivano da ogni parte d’Italia da Milano fino a Palermo. Sembra non esserci disservizi (almeno non segnalati) in Sardegna.

Come risolvere il problema

Si può risolvere? Per molti una ‘tecnica’ c’è: bisogna provare a disinstallare, e poi a installare di nuovo, l’applicazione.

L’ironia su Twitter

Intanto, come accade sempre in questi momenti gli internauti si sono riversati su Twitter. Non avendo, forse, alternative. E tra ironia e rabbia, di commenti se ne leggono a bizzeffe.