Bologna, ecco il drone subacqueo per le esplorazioni dei fondali marini

Il drone subacqueo Hugin 4500 è arrivato in Italia dopo gli annunci dell'azienda di Bologna Lighthouse. Si tratta di un veicolo autonomo subacqueo ad altissima risoluzione in grado di addentrarsi nei fondali marini fino alla profondità di 4500 metri. Hugin 4500 di Lgh è programmato per navigare ad una altezza costante, programmabile in base alle esigenze. Il drone è dotato di un sistema intelligente di navigazione capace di leggere la morfologia del fondale marino e riconoscere la propria posizione. Inoltre Hugin consente di eseguire le missioni in tempi rapidi con grandi risparmi energetici della nave da ricerca in supporto al veicolo.

Con questa innovativa tecnologia Lighthouse fornirà dati dal fondo mare sempre più precisi ai propri clienti. Hugin 4500 sarà utilizzato anche per ricerche scientifiche, ambientali, archeologiche e per l'identificazione di relitti. Il drone sarà utile per progettare le condotte sottomarine che trasporteranno idrogeno al posto del gas in un futuro non troppo remoto.

La Lighthouse è un'azienda bolognese, nata trent'anni fa, che si occupa di geologia e geofisica marina il cui motto è «Pensare oltre. Stare un passo avanti». Bologna è naturalmente diventata un collettore di tecnici e professionisti che nella metà degli anni '80 fondarono l'azienda. Negli anni la Lighthouse è cambiata trasformandosi, grazie alle iniziative imprenditoriali di Pietro Basciano, da azienda locale ad internazionale con sedi nel mondo e oltre 150 fra collaboratori e dipendenti, personale tecnico e marittimo. I suoi interlocutori principali sono le compagnie petrolifere, i grandi costruttori di cavi a fibre ottiche, gli operatori delle reti elettriche di interconnessione, gli installatori di cavi e gasdotti sottomarini.

