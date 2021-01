Bologna

Bologna: il capoluogo dell'Emilia-Romagna conta poco più di 400mila abitanti, ma se si considera l'area metropolitana, che comprende anche la città romagnola di Imola, si arriva a un milione. La sua università, fondata nell'anno Mille, è ritenuta la più antica in attività nel mondo. Snodo vitale per la rete viaria e ferroviaria italiana, è nota per le due torri (Asinelli e Garisenda) e una rete di portici lunga 38 chilometri. I primi insediamenti risalgono al primo millennio avanti Cristo e grazie alla via Emilia ha sempre conosciuto una forte prosperità e una vivace vita culturale e artistica, Importante il comparto meccanico, motoristico e fieristico.

