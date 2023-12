ChatGPT sulle auto dal 2024: l'annuncio di Stellantis

Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:16

Stellantis ha annunciato che ChatGpt, sviluppato da OpenAi, sarà disponibile su un'ampia gamma di auto a partire dal prossimo anno. La sperimentazione è già in corso su 20.000 vetture Ds in diverse nazioni europee, con l'espansione prevista nel 2024 su alcuni modelli Citroen, Peugeot, Jeep Avenger e Fiat 600, dotati del sistema infotainment 'IVIR1'. Stellantis mira a vendere l'anno prossimo in Europa l'80% delle auto connesse, offrendo servizi che migliorano la sicurezza e l'esperienza di guida. ChatGpt consentirà interazioni avanzate con i passeggeri, fornendo informazioni sulla destinazione, luoghi attraversati, parcheggi e colonnine di ricarica. Santo Ficili di Stellantis spiega che l'obiettivo è creare un parco auto globale di oltre 34 milioni di veicoli connesse entro il 2030, generando un fatturato di 20 miliardi di euro con oltre il 40% di margine. Nel 2022, in Italia, c'erano 20 milioni di vetture connesse, con una crescita del 16%, mentre nel mondo il numero ha raggiunto i 240 milioni con una crescita del 12%.