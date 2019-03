Dagli auricolari agli smartwatch, cresce il mercato dei dispositivi indossabili

Dopo aver conosciuto un periodo di incertezza, ora è ufficiale: il mercato della tecnologia indossabile - smartwatch, bracciali sportivi, cuffie e auricolari "smart" - è in crescita. Le consegne mondiali nel 2018 hanno infatti raggiunto i 172,2 milioni di unità, con un incremento del 27,5% su base annua. A dirlo sono gli analisti di Idc, secondo cui a trainare l'aumento è stato il comparto degli auricolari. Gli auricolari e le cuffie smart dotati di assistente vocale - come gli AirPods di Apple, Pixel Buds di Google e le QC35II di Bose - hanno rappresentato l'anno scorso quasi un quarto delle consegne complessive di dispositivi indossabili.



«Il mercato è cresciuto notevolmente e prevediamo che continuerà a farlo», spiega l'analista Jitesh Ubrani, secondo cui «è il prossimo campo di battaglia per le aziende», anche perché il jack per le tradizionali cuffie con il filo è sempre meno presente sugli smartphone. «Considerando l'integrazione di assistenti virtuali e sensori biometrici, le aziende hanno la formula perfetta per vendere ai consumatori un dispositivo complementare a quelli che hanno in tasca e al polso», cioè smartphone e smartwatch. Gli smartwatch si confermano il prodotto di punta dei dispositivi indossabili. L'anno scorso le consegne sono aumentate del 54,3%. Quasi un dispositivo indossabile su tre (29,8%) commercializzato nel 2018 era un orologio 'smart'. Circa la metà del mercato è in mano a Apple e al suo Apple Watch.

