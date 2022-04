Airpods rubate tradiscono l'esercito russo: il proprietario traccia gli spostamenti dei soldati

L'esercito di Mosca tradito da un paio di cuffie Apple Airpods rubate. La storia di Vitaly Sements, un cittadino ucraino in cerca delle proprie cuffie si è trasformata in una spy story internazionale, che ha aiutato l'intelligence ucraina a tracciare gli spostamenti dell'esercito russo verso l'est dell'Ucraina. Come? Con la funzione "Find My" (trova il mio dispositivo), messa a disposizione da Apple che ha consentito al proprietario di rintracciare l'oggetto rubato e seguire per settimane gli spostamenti di chi lo aveva preso: un soldato dell'esercito di Putin.

L'esercito russo tracciato da Gostomel alla Bielorussia

Le cuffie erano state rubate da un soldato russo nella casa di Sements a Gostomel, saccheggiata dagli occupanti. Quando non le ha trovate, il proprietario ha avuto colpo di genio: usare la funzione "Find my" messa a disposizione dalla casa produttrice Apple per rintracciare la refurtiva. Così Sements ha potuto vedere in tempo reale tutti gli spostamenti delle truppe di Mosca "Grazie alla tecnologia, ora so dove sono i miei AirPods. Sono stati saccheggiati dagli orchi russi da casa mia a Hostomel", ha scritto l'uomo raccontando la sua storia in un post su Istagram. Dai dati ricevuti dalle Airpods l'esercito Ucraino è riuscito a sapere che i russi si sono prima spostati in Bielorussia, nella città di Gomel, per poi arrivare a Bolgorod, in Russia, dove Putin ha radunato le truppe prima di attaccare il Donbass.

Il soldato russo ha utilizzato molto le cuffie rubate

La funzione “Find my” può tracciare i dispositivi solo se si connettono a internet o se si avvicinano ad altri dispositivi per connettersi via Bluetooth. Evidentemente, il soldato ha utilizzato molto le cuffie rubate, consentendo l'attivazione della funzione "Find my" e quindi il tracciamento dell'esercito russo in marcia verso la Bielorussia. Un aiuto sostanziale per l'intelligence Ucraina.

Pc e capi firmati: l'esercito russo saccheggia le case ucraine

Non è la prima volta che emerge il caso di oggetti rubati in case ucraine da parte degli occupanti russi. Ci sono decine di segnalazioni di saccheggi ad opera delle truppe di Mosca: l'intelligence ucraina ha intercettato la conversazione di un soldato con la propria moglie in Russia, intento a fare una vera "lista della spesa" di oggetti da rubare, dal pc perla figlia al make up per la compagna. A provare questa pratica, anche le immagini delel telecamere di sorveglianza di alcuni uffici postali che mostrano i soldati russi impacchettare pc e altri dispositivi per inviarli alle famiglie in Russia.