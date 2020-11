Terapie intensive, cosa sono

Le terapie intensive sono reparti specializzati degli ospedali dove vengono curati pazienti in condizioni generalmente gravi o molto gravi. In Italia e in tutto il mondo se ne parla soprattutto durante la lotta al Covid che mette particolarmente sotto pressione le strutture ospedaliere. Si definisce critica la soglia 30% dei posti letti occupati. Nel reparto si garantiscono cure come supporto delle funzioni vitali (respiratore meccanico, farmaci inotropi, ecc.), necessità di monitoraggio continuo e intervento immediato. Normalmente le terapie intensive - specializzate quasi sempre in cardiochirurgia, cardiologia, neurochirurgia, traumatologia, trapianti - dispongono per ogni unità letto di un respiratore automatico, monitor multiparametrico, un defibrillatore manuale, pompe infusionali, impianto d'aspirazione. Lo spazio di degenza, di norma è unico.

