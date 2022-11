Covid, ricoverati sotto quota duecento. Calano del 28% i posti occupati nelle terapie intensive

Tornano meno di 200, 197 al 10 novembre, i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Non succedeva dal 17 ottobre quando erano 195 per salire a 206 il giorno successivo. Secondo quanto riporta il portale della Regione i ricoverati sono scesi del 7,8 per cento nell'ultima settimana e del 28,6 per cento i posti occupati nelle terapie intensive, ora cinque. Gli attualmente positivi al virus sono ora 4.616, il 2 per cento in meno di sette giorni fa mentre i morti dall'inizio della pandemia sono 2.217, con un incremento settimanale dello 0,5 per cento. Sostanzialmente stabile il numero di tamponi molecolari e antigenici eseguiti, che crescono dello 0,1 e dello 0,3 per cento sempre nell'ultima settimana. Il tasso di positività al 10 novembre è del 19,6 per cento, in aumento rispetto al 17,2 per cento di giovedì della scorsa settimana.