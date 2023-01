Covid, aumentano ricoveri e terapie intensive. L'esperto: «In Umbria per diverse volte è cominciata una nuova espansione del virus»

PERUGIA - In aumento ricoveri e posti occupati in terapia intensiva: questi, gli ultimi dati aggiornati sul fronte coronavirus. Sono in aumento i ricoveri Covid e gli attualmente positivi in Umbria, secondo i dati della Regione aggiornati al 2 gennaio. I nuovi casi giornalieri sono 136 e gli attualmente positivi 4.119, in aumento del 14,5 per cento su base settimanale.

I ricoverati sono 272 (13 in più rispetto al primo gennaio), di cui 138 in area medica Covid e nove (due in più nelle ultime 24 ore) in terapia intensiva. Rispetto alla scorsa settimana, si registra un aumento percentuale dei ricoverati del 2,4. Nei primi due giorni nell'anno non ci sono stati altri decessi.

Per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive, si rileva un aumento dell'occupazione delle terapie intensive in Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna e Umbria; in Umbria si rileva anche una crescita dell'occupazione nei reparti ordinari e dell'incidenza. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «I casi più marcati sono proprio nelle province umbre di Perugia e Terni. È da osservare - conclude Sebastiani - che Umbria e Toscana in passato sono state per diverse volte le regioni dove, prima che in altre, è iniziata una nuova fase espansiva della diffusione dell'epidemia di Covid-19».