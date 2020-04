Ponte di Genova, posata l'ultima campata dell'opera ideata dall'architetto Renzo Piano

Il ponte di Genova: posata martedì 28 aprile 2020 l'ultima campata dell'opera ideata dall'architetto Renzo Piano, presenti il premier Giuseppe Conte e il ministro Paola De Micheli, arrivati ai piedi del ponte per assistere alla posa del manufatto. Nella notte del 27 aprile la struttura, vestita con la bandiera di San Giorgio, si è illuminata del tricolore.



«Consola vedere che questa opera è nata da un grande lavoro collettivo - ha detto l'architetto Renzo Piano - e che sia stata realizzata in tempi molto brevi. Un «simbolo dell'Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto, portando nel cuore le 43 vittime del Ponte Morandi», ha detto il governatore Toti.







