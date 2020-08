Addio Kreole, il cane dei vigili del fuoco aiutò i soccorsi da Amatrice al Ponte Morandi

Un lutto ha colpito i Vigili del Fuoco. E' morta Kreole, cane soccorritore dei nucleo cinofilo di Perugia, bovaro del bernese da sempre protagonista nelle emergenze che hanno colpito il nostro Paese. Dal terremoto di Amatrice fino al crollo del Ponte Morandi. Questo il messaggio apparso sui social: «Oggi la famiglia dei Vigili del Fuoco è particolarmente triste. Kreole, bovaro del bernese da 8 anni in servizio al nucleo cinofilo vvf Perugia, al fianco del conduttore Massimo Mancinelli, è deceduta dopo 2 mesi di malattia, colpita da un male incurabile. Presente e protagonista in tutte le grandi emergenze italiane: la ricordiamo al Ponte Morandi, ad Ischia, ad Amatrice oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale. Una carezza per questo soggetto bravissimo e dotata di grande simpatia... Addio Kreole....»



Ultimo aggiornamento: 15:51

