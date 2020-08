Cdm, nuove regole per le elezioni e assunzioni per la scuola: tutte le misure approvate

Un decreto legge sulle misure urgenti per le elezioni del 2020, l'assunzione di 84.808 docenti e la proroga dello stato di emergenza in seguito al crollo del Ponte di Genova. Sono alcune delle misure approvate dal Cdm riunitosi ieri sera sotto la presidenza del premier Giuseppe Conte.

Elezioni 2020, misure per sicurezza e tutela della salute

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in relazione alle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il testo detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.



Scuola, assunzione di 84.808 unità di personale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2020-2021, un numero pari a 84.808 unità di personale docente; 472 unità di insegnanti di religione cattolica; 91 unità di personale educativo; 11.323 unità di personale Ata, di cui 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e 11 a tempo parziale; 529 dirigenti scolastici. È quanto si apprende dal comunicato diramato da palazzo Chigi con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Beirut, deliberato stato di emergenza per intervento all'estero

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Beirut, in Libano, il 4 agosto 2020. È quanto si apprende dal comunicato diramato da palazzo Chigi con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Ponte di Genova, prorogato lo stato di emergenza.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi che si sono verificati nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. È quanto si apprende dal comunicato diramato da palazzo Chigi con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Nomine, Lasorella presidente Agcom

Il Consiglio dei ministri ha deliberato «l'avvio della procedura per la nomina del dottor Giacomo Lasorella a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e l'avvio della procedura per la nomina dell'avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac)». Lo si legge nel comunicato stampa del Cdm. La dottoressa Laura Valli, il dottor Luca Forteleoni, l'avvocato Paolo Giacomazzo e l'avvocato Consuelo del Balzo sono nominati componenti dell'Anac.

