Ponte Genova, collaudo concluso: «Test tutti positivi». Inaugurazione il 3 agosto

Sono «tutti positivi» i test di collaudo nel nuovo Ponte di Genova . Il ponte «è conforme a quanto ci si aspettava». Lo si apprende da fonti vicine al consorzio PerGenova al termine dei test che sono stati completati ieri sera.

Ponte di Genova, il sindaco Bucci: «Sarà inaugurato il 3 agosto e si chiamerà San Giorgio»



Il nuovo ponte sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30 come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha anche ricoperto il ruolo di commissario per la ricostruzione. Si chiamerà Ponte "Genova San Giorgio". «All'inaugurazione - aveva poi spiegato il governatore della Liguria Toti - ci sarà il Presidente Mattarella che ha dato la sua disponibilità oggi quando l'abbiamo sentito con il sindaco Bucci. Non vedo altra persona che possa tagliare il nastro a quel ponte».