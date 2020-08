Ponte di Genova, si lavora per l'apertura già questa sera

Già questa sera. Il nuovo ponte Genova San Giorgio potrebbe essere riaperto in serata. Sul viadotto si sono conclusi i lavori di smontaggio delle strutture che erano state allestite per la cerimonia di inaugurazione. Alle 18 Autostrade per l'Italia riprenderà dal Commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, la gestione della viabilità del viadotto. Poi seguirà l'ultima ispezione da parte di Aspi, a seguito della quale sarà definito l'orario di apertura al traffico.

