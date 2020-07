Ponte Genova, collaudo tra domenica e lunedì: la procedura durerà circa 6 giorni

​Ponte Genova, ci siamo: il collaudo è previsto tra domenica e lunedì. È alle battute finali la costruzione del nuovo ponte di Genova. Tra domenica e lunedì partiranno le operazioni per il collaudo statico e dureranno circa 6 giorni, spiega la struttura commissariale. Saranno impiegati 54 autoarticolati con motrice e rimorchio per le prove sul viadotto e 4 veicoli 'self propelled modular transporter' (spmt) per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7. Completata questa fase si procederà con la posa dell'ultimo spessore di asfalto, indicato come 'strato di usura' e con la segnaletica.

