​Ponte di Genova, auto rallentano per scattare i primi selfie: è subito caos traffico

Basta una foto ed ecco le prime code sul nuovo ponte di Genova San Giorgio, aperto al traffico ieri sera. Automobilisti che rallentano per scattare un selfie e tanti tir incolonnati a causa del traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio tra A10 Genova - Ventimiglia e la A7 Genova - Milano, sono le cause degli incolonnamenti. Per quanto riguarda il traffico sul nodo genovese ci sono code di tre chilometri in A7 tra Sampierdarena e il bivio con la A12 Genova - Livorno, per lavori. In A10 code di due chilometri al bivio tra A7 e A10 e Pegli per lavori e coda di un chilometro tra Pegli e Genova Aeroporto.

Ponte di Genova riaperto al traffico: ponente e levante della città sono 'ricuciti'

