Pasquetta

Pasquetta: festività conosciuta anche come Lunedì dell'Angelo. Secondo gli evangelisti, il giorno della resurrezione di Gesù Cristo, le donne che si recarono al sepolcro per prepararare con unguenti e teli il corpo per la sepoltura, videro rimosso il masso sistemato davanti all'apertura della tomba. E mentre si chiedevano che cosa fosse accaduto, vennero avvicinate da un angelo. Nel tempo la celebrazione dell'episodio è stata spostata dalla domenica al lunedì. A differenza della Pasqua non è festa di precetto: Pasquetta, pur essendo un giorno festivo in molti paesi, va quindi considerata una ricorrenza della tradizione e non religiosa. E' dedicata in particolare alle scampagnate con la famiglia.

