Meteo Pasqua e Pasquetta, maltempo su quasi tutta Italia: ecco dove non pioverà il prossimo weekend

Sarà una Pasqua caratterizzata dal maltempo quella di quest'anno. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, nel prossimo weekend pioggia e freddo si abbatteranno su quasi tutta l'Italia, rovinando le vacanze a gran parte delle persone che si sposteranno per le feste. A salvarsi, però, saranno probabilmente coloro che passeranno le ferie al Sud e sulle regioni adriatiche, dove nelle giornate di domenica e lunedì è previsto invece il sole.

Le previsioni di oggi e domani

Già da oggi, martedì 26 marzo, un peggioramento delle condizioni meteorologiche colpirà quasi tutta la penisola.

Secondo 3BMeteo, un'ampia e profonda depressione atlantica si sarebbe infatti scavata sull'Europa sudoccidentale, pilotando una serie di perturbazioni dirette verso l'Italia. Dopo la prima arrivata oggi, una seconda colpirà il nostro Paese domani, portando il maltempo a Nordest e nelle regioni centro-meridionali, soprattutto tirreniche. Attesi quindi per mercoledì fenomeni anche intensi e temporaleschi sulle zone più esposte, con temporali e rischio di nubifragi. Riprenderà a nevicare sulle Alpi ma anche sull'Appennino centro-settentrionale oltre i 1200/1400m e soffieranno forti i venti tra sudest e ovest.

Il meteo di giovedì e venerdì

Il maltempo durerà anche nella giornata di giovedì, con un nuovo e rapido impulso instabile trasportato dalle correnti portanti sudoccidentali che innescherà una temporanea ripresa dei fonomeni, in particolare sul versante tirrenico e su parte del Nord Italia. Nella giornata di venerdì, invece, tornerà a soffiare lo Scirocco, portando un miglioramento al Centro-Sud. Al Nord, invece, il tempo rimarrà incerto, in attesa di un ulteriore peggioramento per il weekend di Pasqua.

Meteo Pasqua e Pasquetta

Come anticipato, il maltempo colpirà l'Italia in particolare durante le giornate di Pasqua e Pasquetta. Tra domenica e lunedì, l'area depressionaria potrebbe infatti cominciare a spostarsi verso est, complice il graduale cedimento dell'anticiclone di blocco sui Balcani, con conseguente peggioramento non solo su gran parte del Nord Italia, ma anche sulle regioni tirreniche settentrionali e con possibilità di fenomeni localmente intensi a ridosso dei rilievi, tanto che non sarebbero esclusi locali nubifragi. L'ingresso di correnti più fresche dai quadranti occidentali si sostituirebbe però al mite flusso sciroccale e determinerebbe quanto meno una diminuzione delle temperature a partire dal Nord Italia, con abbassamento del limite pioggia-neve sulle Alpi fin verso i 1500m. Condizioni più soleggiate e miti si conserverebbero solo al Sud e sulle regioni adriatiche, dove il lungo weekend pasquale sembrerebbe di conseguenza salvo.