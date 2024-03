Meteo Roma a Pasqua e Pasquetta, dove e quando piove? Ecco le previsioni

Si prevede una Pasqua tutto sommato serena sulla Capitale, dove da ieri (giovedì 29 marzo) è iniziata una tregua dal maltempo con ampie schiarite. Domenica, dunque, il tempo sarà stabile mentre il lunedì di Pasquetta potrebbe vedere il ritorno di qualche pioggia: il consiglio, in caso di scampagnate all'aperto, è quello di tenere sempre l'ombrello a portata di mano. Al di là delle possibili precipitazioni, le temperature rimarranno comunque stabili, comprese tra i 12 e i 23 gradi. Si abbasseranno leggermente, invece, a partire da martedì 2 aprile.

Venerdì 29 marzo

A Roma oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore secondo 3b meteo.

Sabato 30 marzo

Domani previsti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C. I venti saranno forti per tutta la giornata. Possibile qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Sul litorale mare molto mosso.

Domenica 31 marzo (Pasqua)

A Pasqua i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma ancora non sono previste piogge secondo 3b meteo. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, i venti ancora forti. Sui litorali settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sui litorali meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Mare molto mosso.

Lunedì 1°aprile (Pasquetta)

A Pasquetta, invece, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, con qualche schiarita la sera. Sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C. I venti saranno forti al mattino e tesi durante il pomeriggio. Sui litorali settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio secondo 3b meteo. Sui litorali meridionali e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Mare molto mosso.