Domenica 31 Marzo 2024, 07:45

Tanti gli appuntamenti per Pasqua e Pasquetta nella Capitale dove si prevede il tutto esaurito con l'assalto al Centro. Per gli appassionati di arte ci sono i Musei civici aperti, nei quali sarà possibile partecipare a visite, itinerari, laboratori e attività didattiche, per tutte le età e per tutti gli interessi. Dalla Centrale Montemartini al Museo di Roma in Trastevere, passando per la Galleria d'Arte Moderna. E ci si potrà spostare facilmente in città visto che il servizio della metropolitana garantirà le corse fino alle 23.30. A Pasquetta, inoltre, tutte le biglietterie saranno aperte con normale orario festivo, ossia dalle 8 alle 20.

Gli appassionati di animali potranno ritrovarsi al Bioparco dove si svolgeranno tanti incontri a tema sulle uova. Aperto a Pasqua e Paquetta l'Orto Botanico, dalle 11,30 alle 15,30.

Natura e cibo

Al Parco Lago dell'Eur si potrà passeggiare immersi nella fioritura dei Sakura, ossia dei ciliegi giapponesi. È già sold out poi l'appuntamento al Rifugio Hope, il Santuario degli animali a Nepi. Spostandosi fuori Roma, resta aperto lo splendido Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina. Ma anche a Tivoli si potranno visitare le principali attrazioni, con le spettacolari Villa d'Este e Villa Adriana, entrambe Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, e Villa Gregoriana, nonché Santuario di Ercole Vincitore. Per i più golosi l'appuntamento è sul lungomare con "Ostia Chocolate" e ai Castelli con la Fiera Nazionale di Grottaferrata, un evento che unisce cultura, artigianato, enogastronomia e convegni: in piazzale San Nilo sono previsti oltre 100 espositori provenienti da 19 regioni. Inutile dirlo: le fraschette dei Castelli sia a Pasqua che a Pasquetta, come ogni anno, saranno prese d'assalto.

Trasporti

Oggi e domani metro aperte fino alle 23.30

Nessuna brutta sorpresa per chi decide di spostarsi in metro oggi e domani. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, infatti, il servizio delle linee metropolitane di Roma non cambierà. Oggi, domenica 31 marzo, e lunedì primo aprile i vagoni delle metropolitane effettueranno il normale servizio dei giorni festivi, con le ultime corse alle ore 23.30. Oggi si terrà la Benedizione Papale “Urbi et Orbi” della Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri: dalle ore 7.30 alle 13 un Reparto d’Onore Interforze con la Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri, muoverà in corteo dalla Caserma “Orlando De Tommaso” di via Carlo Alberto Dalla Chiesa (linee deviate: 23,49,70,81,180F,280,492,913,90). Per i bus, si ricorda che fino alle ore 23.59 di lunedì primo aprile via dei Fori Imperiale è pedonale.

Arte e divertimento

Musei civici, Ostia Chocolate e passeggiate

Arte, mercati e divertimento a Pasqua e Pasquetta. Anche oggi lo storico mercato di “Porta Portese” resterà aperto. Per i golosi poi l’appuntamento è al mare con “Ostia Chocolate”: a Pasqua e Pasquetta ci sarà la festa del cioccolato in piazza Anco Marzio con i maestri cioccolatieri pronti a far degustare prelibatezze, come le uova di Pasqua realizzate a mano. Porte aperte anche a Magicland, il parco divertimenti di Valmontone che ha inaugurato la nuova stagione il 30 marzo, e a Cinecittà World con le tante attrazioni previste e la possibilità di pranzare. Apertura a Pasqua e Pasquetta anche dei Musei Civici tra cui i Mercati di Traiano, il Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini. Sarà possibile visitare anche le aree archeologiche, come il Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis.

Fuori porta

Tivoli, Castelli e Santa Severa: tra arte e natura

Passeggiate a cavallo nel bosco di Paliano dove ci si potrà cimentare anche con il tiro all’arco. A Pasquetta ci sarà il “cerca uova” nel bosco ma anche una dimostrazione di falconeria alla scoperta della Poiana di Harris. A pochi chilometri da Roma poi c’è Santa Severa e Pyrgi, un luogo magico dominato dall’imponente Castello dove si respira l’atmosfera medievale. A Tivoli, sia oggi che domani sono aperti Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore, da sempre mete privilegiate da poeti e romanzieri. Ai Castelli, a Pasquetta sarà possibile trascorrere una giornata all’Orto botanico di Albano Laziale. A Nemi, a Palazzo Ruscoli, ci sarà l’esposizione d’arte H20. Oggi e domani, poi, artigianato, enogastronomia, cultura e salute s’incontrano nella Fiera Nazionale di Grottaferrata.

Bambini

Dai gonfiabili alla caccia al tesoro

Creazioni d’inchiostro e Crazy bunny a Explora, il museo dei Bambini di via Flaminia che a Pasqua prevede appuntamenti in quattro turni (alle ore 10, 12, 15 e 17). Porte aperte anche al Luneur Park con la caccia al tesoro e all’Orto Botanico con visite alle 11,30 e alle 15. Oggi appuntamento speciale al Bioparco dove si parla della biodiversità delle uova nelle postazioni dislocate nei 17 ettari del parco. Nella postazione “Uova da record” ci saranno modelli di uova di tutte le dimensioni, dal grande uovo di un uccello estinto, l’uccello elefante, al piccolissimo uovo di colibrì. Si può andare anche a Zoomarine, a MagicLand di Valmontone e a Cinecittà World dove c’è il Villaggio dei Gonfiabili. Appuntamenti anche nella Casa delle Farfalle in via Annia Regilla, dove si potrà entrare nel mondo dell’entomologia