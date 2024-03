La primavera sta portando in Italia cielo sereno e temperature elevate. Secondo 3BMeteo, nel weekend delle palme è in arrivo il Ciclone della Colomba che porterà nuove perturbazioni prevalentemente nella zona del centro-nord. Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta dovrebbero esserci buone notizie.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, ecco dove pioverà (e quando): Italia spaccata in due