Pasqua, città preferite dai turisti: Roma batte Milano 5 a 1

Non c'è partita: per le vacanze di Pasqua è Roma la meta preferita dai turisti europei. Così, almeno, dalla ricerca condotta da Jetcost.it, il motore di ricerca di voli e hotel. Sono molti i cittadini dei pesi europei che hanno deciso di visitare l'Italia in occasione della festività del prossimo 31 marzo, attratti da un clima che si preannuncia primaverile e dalla ricchezza di cultura delle nostre città. Fra tutte, Roma è quella che ha ricevuto il massimo delle preferenze da tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Solo i britannici preferiscono Milano, per un eloquente 5 a 1 in favore della Città Eterna.Queste le classifiche delle città italiane più ricercate dai turisti europei per la Pasqua 2024:Tedeschi............Britannici..........Francesi.............Spagnoli.........Olandesi...........Portoghesi1. Roma............1. Milano...........1. Roma.............1. Roma..........1. Roma...........1. Roma2. Milano...........2. Roma............2. Venezia..........2. Milano.........2. Milano..........2. Milano3. Catania.........3. Venezia.........3. Milano............3. Venezia........3. Napoli .........3. Venezia4. Napoli...........4. Napoli............4. Firenze...........4. Firenze........4. Bologna........4. Firenze5. Venezia.........5. Bari................5. Napoli............5. Napoli..........5. Catania........5. Bologna6. Bari...............6. Firenze ..........6. Catania..........6. Pisa.............6. Venezia........6. Napoli7. Palermo........7. Verona............7. Palermo.........7. Bologna.......7. Pisa ............7. Pisa8. Firenze..........8. Catania..........8. Bari.............. .8. Palermo.......8. Firenze.........8. Palermo9. Genova..........9. Genova..........9. Bologna.........9. Catania .......9. Genova........9. Olbia10. Pisa............10. Bologna........10. Pisa.............10. Bari...........10. Palermo.....10. Catania11. Verona........11. Pisa..............11. Cagliari........11. Verona.......11. Bari...........11. Bari12. Cagliari.......12. Palermo.......12. Torino..........12. Torino.........12. Olbia.........12. Verona13. Bologna......13. Ancona........13. Brindisi.........13. Cagliari.......13. Verona......13. Genova14. Olbia...........14. Brindisi........14. Genova........14. Genova.......14. Cagliari.....14. Torino15. Torino..........15. Torino..........15. Olbia............15. Brindisi.......15. Brindisi......15. Cagliari