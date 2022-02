Noemi Bocchi, 34 anni, laureata alla Lumsa in economia aziendale e bancaria, due figli e designer floreale. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti dopo le voci di rottura con la moglie Ilary Blasi. Il suo ex marito è un imprenditore e lavora del mondo del calcio giovanile. Il suo account Instagram è privato, mentre in quello Facebook c’è la foto dei suoi splendidi bambini, nessuna assieme a Francesco. Per il momento.