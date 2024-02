Dedicato a te, la barzelletta di Totti era una frecciata a Ilary Blasi

Mercoledì 21 Febbraio 2024, 07:54

Il 20 febbraio, in prima serata su Canale 5, è stato trasmesso un eccezionale evento commemorativo intitolato Dedicato a… Maurizio Costanzo. Presentato da Fabio Fazio e Maria De Filippi, questo speciale televisivo si è svolto nel prestigioso Teatro Parioli di Roma, durante la serata ribattezzato "Teatro Parioli Costanzo" in onore del celebre giornalista e conduttore televisivo. Durante la serata, numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno reso omaggio alla memoria di Maurizio Costanzo, condividendo ricordi e aneddoti legati alla sua straordinaria carriera. Tuttavia, l'atmosfera di commozione è stata leggermente interrotta dall'intervento di Francesco Totti, il quale ha tentato di alleggerire il clima generale con una barzelletta che non è stata accolta con troppo entusiasmo dal pubblico che assisteva alla serata commemorativa. Anche perché sembrava essere una vera e propria frecciatina alla sua ex moglie, Ilary Blasi. Ma cosa avrà mai detto Totti di tanto terribile? Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa RedCommunications, Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



