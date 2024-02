Vladimir Luxuria nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi: la previsione di Ilary Blasi in tempi non sospetti

Giovedì 1 Febbraio 2024, 12:04

Sarà Vladimir Luxuria la prossima conduttrice de L'Isola dei Famosi: la notizia è arrivata proprio dal numero uno di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Si tratta di uno scatto di carriera incredibile per lei, che all'Isola è particolarmente legata dai suoi trascorsi personali. Nel frattempo, però, in giro per i social sta venendo fuori una dichiarazione di Ilary Blasi. Proprio lei, messa in panchina per questa edizione, aveva predetto che la conduzione sarebbe passata prima o poi a Vladimir! Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



