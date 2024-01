Totti e Noemi tornano a Roma dopo le vacanze alle Maldive: «Si ricomincia a litigare con Ilary»?

Vacanze finite. Relax pure. Per Francesco Totti e la sua amata Noemi Bocchi è tempo di tornare a Roma, alla vita di tutti i giorni. Problemi compresi. Una decina di giorni alle Maldive, capodanno incluso, in compagnia anche dei figli come mostrano gli scatti in esclusiva del settimanale Gente.

Totti e Noemi, vacanze finite: ricominciano le discussioni con Ilary?

La coppia ha trascorso qualche giorno su un atollo con i figli di lei, Sofia e Tommaso, e i genitori di Melissa, la ragazza di Cristian, il primogenito che il Pupone ha avuto da Ilary. "E proprio con la Blasi, sottolinea il settimanale, c’è da scommetere che il nostro tornerà presto a battagliare".

Una separazione senza fine, ancora fatto di ripicche, gelosie e rancori che da qui a poco vedrà i due ex coniugi ancora una volta uno di fronte all'altro...

Intanto Francesco si è trasformato in occasione dell'arrivo all'alba a Fiumicino, in facchino: "carico di valigie, s’è prodigato come un cavalier servente. Mentre la Bocchi portava solo una elegante Birkin di Hermès. Se si vola in prima classe si può rientrare con borse griffate, non con quelle sotto gli occhi...".