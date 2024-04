Terremoto New York, il sisma più forte dal 1783. La governatrice: «Possibili nuove scosse di assestamento»

Il terremoto di magnitudo 4.8 registrato nel nord del New Jersey è stato il terzo per intensità che abbia mai colpito la regione - dopo i due di magnitudo 5,1 rispettivamente del 1755 e 1783 - ed il più forte dal 1783, oltre 240 anni fa. Questa la conclusione riportata dalla Cnn sulla base dell'analisi dei dati dell'Us Geological Survey (Usgs). Entrambi sono avvenuti prima che il New Jersey diventasse uno stato nel dicembre 1787, ma hanno colpito l'area geografica che ora è compresa nei confini dello stato, precisa la Cnn. Il sisma è stato il terzo più forte che ha colpito il nord-est in 50 anni e il decimo più forte di tutti i tempi nella regione, secondo i dati dell'Usgs. I terremoti nel New Jersey e nella regione sono rari. Ci sono stati solo 24 terremoti di magnitudo 2,5 o superiore nel New Jersey dal 1700.

Terremoto a New York, il sindaco: Epicentro a Lebanon, in New Jersey

Il rischio scosse di assestamento

«Stiamo prendono la cosa in modo estremamente serio, e questo perché c'è sempre la possibilità di scosse di assestamento».

L'interruzione

Si è fermato per un attimo il Consiglio di Sicurezza quando il Palazzo di Vetro ha tremato durante un briefing sulla situazione a Gaza della presidente di Save The Children, Janti Soeripto. «Posso proseguire?», ha detto lei, sorpresa, mentre un astante chiedeva se «è stato un terremoto?» e un altro ha scherzato: «Hai fatto tremare la terra». I terremoti a New York sono rari ma non impossibili: lo scorso gennaio un sisma di 1.7 di magnitudo è stato segnalato nel Queens, mentre nel 2011 un terremoto di 5.8 con epicentro in Virginia portò all'evacuazione del municipio e di edifici per uffici a Manhattan. Il rischio è comunque relativamente basso: secondo uno studio del 2008, un sisma di magnitudo 5 accade in media una volta in un secolo.