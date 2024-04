Aereo sfiora torre di controllo, paura a New York: «È passato a 20 metri in fase di atterraggio»

Attimi di paura su un aereo della compagnia low cost Southwest Airlines. Il velivolo è finito fuori dalla traiettoria mentre si trovava in fase di atterraggio presso l'aereoporto di LaGuardia, New York. Le autorità americane in seguito all'episodio hanno deciso di aprire un' indagine.

Il velivolo, dopo aver volato intorno allo scalo, è sceso fino a meno 90 metri da terra passando a poco più di 20 metri dalla torre di controllo.

L'aereo, con a bordo 153 passeggeri, era partito da Nashville direzione New York il 23 marzo.

Le condizioni meteorologiche non erano delle migliori visto che c'era pioggia battente, vento forte e nebbia fitta. Il velivolo arrivato all'aereoporto di Laguardia inizia la manovra di atterraggio ma nota che qualcosa non va e di conseguenza riprende quota per rieffettuare la manovra: Il pilota, che si trovava a 2400 metri di altitudine, ha deviato il suo percorso di 376 metri.

La torre di controllo nota subito la manovra pericolosa e contatta i piloti del boeing salvando cosi un volo che poteva trasformarsi in una tragedia visto che si trovava a 83 metri di quota e a pochissima distanza dalla torre di controllo. L'aereo ha eseguito poi l'atterraggio all'aeroporto di Baltimora-Wasghington.

