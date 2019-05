Netflix

Netflix è la principale società al mondo di distribuzione via Internet di film e serie televisive. E' stata fondata da Reed Hastings e Marc Randolph nel 1997 a Scotts Valley, in California. La sede centrale è a Los Gatos, in California.



In realtà l'azienda era nata, con la Rete ancora agli albori, quale noleggiattrice e venditrice di Dvd: i clienti potevano prenotare i dischi via internet ricevendoli poi a casa attraverso la posta. La svolta nel 2008 quando l'azienda ha avviato un servizio di streaming online on demand su abbonamento.



Da allora Netflix è cresciuta in maniera tumultuosa: nel 2014 ha superato i 50 milioni di abbonati, più che raddoppiati quattro anni dopo, ovvero 125 milioni. La svolta successiva nel 2013 quando il successo ha permesso all'azienda

di diventare anche produttrice di contenuti con la prima serie, divenuta subito cult, House of Cards. Nel 2019 hanno superato quota 150 i contenuti originali tra film e serie, un altro record.



