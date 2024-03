Mike Tyson contro Jake Paul, da Netflix al botteghino: l'incontro vale 300 milioni di dollari

Il mondo del pugilato si è spaccato in due alla notizia dell'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul che si terrà il 20 luglio in Texas e frutterà ben 300 milioni di dollari. L'At&t, lo stadio più grande di tutta la Mls, sarà la cornice di una sfida che si preannuncia spettacolare visto il grande ritorno di Iron Mike sul ring. L'entrata, secondo lo youtuber che ha organizzato la sfida, vale la cifra da capogiro che sarà raggiunta grazie a Netflix (che trasmetterà in diretta il combattimento), gli sponsor e i biglietti.

Mike Tyson torna a 57 anni sul ring e sfida Jake Paul: quando è in programma il match e dove vederlo