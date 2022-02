Mahmood è il vincitore del 72esimo festival di Sanremo con la canzone "Brividi" portata sul palco insieme a Blanco.

All'anagrafe Alessandro Mahmoud, il cantante è nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda e padre egiziano. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l'espressione inglese my mood ("il mio stato d'animo"), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e il suo stato d'animo.

Alle spalle Mahmood ha già ben tre premiazioni a Sanremo: nel 2018 ha vinto la categoria Giovani con "Gioventù Bruciata" poi nel 2019 è stato il primo classificato al Festival di Sanremo con "Soldi" e infine ha vinto di nuovo nel 2022 con "Brividi". Il brano ha stabilito il record per il maggior numero di stream su Spotify, accumulandone 3,3 milioni in un solo giorno e piazzandosi nella top five mondiale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la separazione dei genitori Mahmood è cresciuto con la madre nel quartiere periferico del Gratosoglio. Nel 2020 è stato fidanzato con la cantante Elodie. I due hanno annunciato la loro separazione a novembre 2021.