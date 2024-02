Sanremo 2024, Mahmood non ha la tuta gold ma l'anello: quanto costa il gioiello di Cartier che ha sfoggiato nella serata cover

Non aveva la tuta gold, ma d'oro era l'anello che Mahmood ha indossato ieri sera per esibirsi in un pezzo iconico di Lucio Dalla, Come è profondo il mare, insieme al gruppo sardo I Tenores di Bitti. Un accessorio (dal prezzo esorbitante) rimbalzato subito sui social. Perché Sanremo, lo sappiamo, non è solo canzoni.

L'anello

Parliamo dell'anello indossato da Mahmood nella quarta serata di Sanremo 2024, un gioiello in oro giallo traforato che, all'occhio dei più esperti, è stato subito identificato come un Cartier come tutti gli altri gioielli da lui indossati. Questo anello, infatti, fa parte della collezione Panthere di Cartier ed è un gioiello in oro giallo 750/1000, granati tsavorite e onice dal prezzo più che elevato. Sul listino Cartier costa ben 25.700 euro. E se mettiamo insieme l'abito Dolce e Gabbana, gli auricolari personalizzati e tutti gli altri gioielli Cartier di Mahmood il prezzo del suo outfit sanremese sale a dismisura. Non sappiamo come si piazzerà nella classifica di quest'anno, ma i suoi outfit hanno già vinto.