Tuta gold di Mahmood è il brano più trasmesso in radio nella settimana post Sanremo: il tutorial

Sabato 17 Febbraio 2024, 10:29

Mahmood con ‘Tuta gold’ guida la classifica EarOne airplay radio. Il brano, in gara a Sanremo 2024, guadagna ben 44 posizioni e precede la canzone vincitrice del Festival. ‘La noia’ di Angelina Mango si piazza, infatti, al secondo posto (+38), seguita da ‘Sinceramente’ di Annalisa (terzo posto, +35). La classifica dei brani in radio dopo la prima settimana cambia, di fatto, quanto deciso dalla giuria delle radio di Sanremo. La più votata al Festival è stata Angelina Mango, ora superata da Mahmood. Lo scorso anno Marco Mengoni era stato protagonista in radio come a Sanremo. Il suo brano ‘Due vite’, oltre a vincere il Festival occupava il primo posto della classifica EarOne airplay radio nella prima settimana ufficiale post Sanremo con quattro brani in gara nella top 5 e sette in top 10. Immagini da Ufficio Stampa / Foto di Attilio Cusani da Ufficio Stampa



