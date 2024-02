Annalisa e Mahmood fuori dall'Eurovision, i fan si appellano alla città di San Marino: «Portateli voi»

Martedì 13 Febbraio 2024, 07:45

L’epica conclusione del Festival di Sanremo 2024, nella quale Angelina Mango ha trionfato come vincitrice assoluta, ha fatto la gioia di tutti i suoi fan ma ne ha scontentati tantissimi altri. Nonostante la vittoria della giovane cantante la vedrà rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, i sostenitori di altri cantanti si stanno concentrando ora su un appello che potrebbe portare Annalisa e Mahmood a calcare il palco della kermesse continentale nonostante siano arrivati rispettivamente terza e sesto, ma non come rappresentanti italiani bensì come ambasciatori di San Marino. Un'insolita e affascinante prospettiva che sta catalizzando l'attenzione degli appassionati di musica italiana. Ma è possibile tutto questo? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Sanremo 2024, Mahmood e la frase su Marco Mengoni: cosa ha dichiarato su di lui e la musica