Mahmood festeggia il successo di Sanremo, la cena con amici e famiglia

Dopo aver vinto due volte il Festival di Sanremo, con Soldi e Brividi (in coppia con Blanco), Mahmood questa volta non ci è riuscito. È arrivato solo sesto con Tuta Gold ma la sua voglia di festeggiare, come dimostra il servizio fotografico di Chi, non è cambiata.

Una serata finale trascorsa con i suoi amici, con il suo staff, con tutte quelle persone che gli sono stati vicino ieri come oggi. Per Alessandro certi valori sono importanti e a prescindere dal risultato finale li ha voluti portare avanti con tutti loro in una serata al ristorante in piena serenità...Una serata in libertà prima di ricominciare un tour europeo che si concluderà con due date già sold out a Milano, il 17 e 18 maggio al Fabrique.

Il ragazzo misterioso

A Tavola Mahmood è seduto ancora al fianco di Noah, il ragazzo che già in passato era stato avvistato vicino al cantante.

I due si guardano con complicità. Mahmood ha sempre protetto il proprio privato. «Nella vita si ama chi lo merita», ha detto a Chi, aggiungendo poi: «La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già».