Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America

Donald Trump è nato a New York il 14 giugno del 1946. Imprenditore di grande successo in diversi settori, in particolare in quello immobiliare è considerato uno degli uomini più ricchi del mondo per aver lanciato il suo nome come un brand.

Il 16 giugno 2015 annuncia la candidatura alle presidenziali dell'anno seguente e dopo 12 mesi diviene il candidato repubblicano alla presidenza per succedere a Barack Obama. L'altro caomptitor è Hillary Clinton.

Donald Trump diviene il 45° presidente degli Stati Uniti d'America l'8 novembre 2016.

Nel 2005 sposa in terze nozze Melania Knauss, da cui ha avuto l'anno dopo il quinto figlio Barron William Trump. Prima aveva sppsato Ivana Marie Zelickova (tre figli: Donald John, Ivanka Marie ed Eric) e Marla Maples (Tiffany)

