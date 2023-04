Donadl Trump, manifestanti pro e contro davanti al tribunale di Manhattan

Stasera l'ex presidente davanti alla corte per l'incriminazione

Roma, 4 apr. (askanews) - Manifestazioni pro e contro Donald Trump davanti al tribunale di Manhattan dove questa sera dopo le 20 ora italiana, l'ex presidente degli Stati Uniti si presenterà per una storica udienza che dovrà decidere della sua incriminazione nel caso di un pagamento effettuato perché l'attrice Stormy Daniel tacesse circa una loro presunta relazione. Non è ancora chiaro quale sia l'imputazione contro Trump (forse evasione fiscale per aver fatto passare il pagamento nei conti di una campagna elettorale)