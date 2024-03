Donald Trump, dai processi ai dubbi del partito: ecco i quattro scogli nella corsa alla Casa Bianca

Si potrebbe quasi parlare del ritorno di The Donald sotto i riflettori. Donald Trump si avvia alle elezioni politiche in una posizione politica invidiabile. L'ex presidente è in vantaggio sul presidente Joe Biden nella maggior parte dei sondaggi. Ha dimostrato di poter ampliare la sua coalizione riuscendo a conquistare anche gli elettori afroamericani e ispanici. E in più non deve affrontare la stessa pressione mediatica relativa alla sua età che il Presidente Biden invece affronta regolarmente.