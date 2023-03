Trump «indicted», cosa vuol dire? Può finire in carcere? Dalle accuse alle conseguenze: domande e risposte

«Indicted». È la parola più googlata delle ultime ore, da quando è stata accostata a Donald Trump. Il presidente americano è stato «incriminato» dal gran giurì del tribunale di Manhattan per un pagamento in denaro fatto alla pornostar Stormy Daniels durante le elezioni del 2016. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente deve affrontare un'accusa penale.